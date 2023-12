BINALAAN ng Department of Health (DOH) ang publiko kontra sa pekeng website ng kagawaran na nag-eendorso ng powdered milk.

Ito’y matapos matuklasan ng DOH na may kumakalat na pekeng DOH website na kinakaladkad ang pangalan ng kagawaran at mga opisyal nito para mag-endorso ng gatas.

Sa nasabing pekeng website, hinihikayat nito ang publiko na tangkilikin ang isang klase ng powdered milk na mainam umanong gamot para sa osteoarthritis o sakit sa buto. “The DOH clarifies that no endorsement has been made by the department and its affiliate organizations,” giit ng kagawaran.

Nagbanta rin ang DOH na hihingi sila ng tulong sa Philippine National Police (PNP) para matukoy at makasuhan ang nasa likod nito.

Kasabay nito’y hinikayat ng kagawaran ang publiko na magtiwala lang sa mga lehitimong source at platform ng DOH para sa mga kailangan nilang impormasyon kaugnay sa kalusugan.

May mga link aniya ang DOH na maaaring buksan para maging guide ng publiko.