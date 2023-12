Nagbabala ang Department of Health (DOH) sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng watusi dahil nakakamatay ito kapag aksidenteng nalunok.

Ginawa ng DOH ang pahayag matapos kumpirmahin ang report hinggil sa apat na taong gulang na bata sa Calabarzon na nakakain ng watusi.

Ayon sa ahensiya, kalimitang napapagkamalan ng mga bata na kendi ang watusi dahil sa hugis at kulay nito. May sangkap itong yellow phosphorus, potassium chlorate, potassium nitrate, at trinitrotoluene.

“Ingestion will lead to death,” babala ng DOH

Naglabas ng first aid tips ang ahensiya sa sanda¬ling nakalunok ng watusi ang bata. Una ay huwag pasukahin ang bata. Bigyan ng 6-8 hilaw na puti ng itlog at kung matanda naman ay 8-12.

Kung napunta sa mata, hugasan kaagad ang mata ng malinis na tubig nang hindi bababa sa 15 minuto at panatilihing bukas ang talukap ng mga mata at dalhin sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

Kung apektado ang balat, hugasan kaagad ng maraming malinis na tubig ang mga apektadong lugar. Alisin ang kontaminadong damit at siguraduhing¬ nalabhan ito bago muling gamitin. Kapag nalanghap ang usok ng watusi, hayaang makalanghap ang pasyente ng malinis at sariwang hangin at panatilihin siyang komportable.

Samantala, umabot na sa 88 ang naitalang Fire Works Related Injury ng DOH matapos na madagdagan ng 13 bagong kaso hanggang nitong Disyembre 28 ng alas-5:59 nang madaling-araw.

(Juliet de ¬Loza-Cudia)