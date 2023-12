INIHAYAG ng Department of Foreign Affairs (DFA) na sigurado nang palalayain ang 17 Pilipinong marino na hawak ng

militanteng Houthi sa Yemen.

Gayunman, sinabi ng kagawaran na hindi pa nagtatakda ng petsa ang grupo kung kailan ito isasakatuparan.

Ayon kay Migrant Workers’ Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nagpadala na ng team ang DFA sa Yemen para magbigay ng tulong sa mga marino at sa patuloy na negosasyon sa grupo.

“Ang sinasabi lang sa amin ng contact natin ay for sure ire-release sila, but it’s just a matter of how long. We can promise that they’re okay at nakausap na rin nila ang kanilang mga pamilya,” pahayag ni De Vega.

“The Houthis are adamant right now that it is not about money. They just want the Israeli operations against Gaza to end,” dagdag pa ni de Vega.

Nakasakay ang mga Filipino seafarer sa Bahamas-flagged vehicle carrier na Galaxy Leader nang ihostage sila ng rebeldeng Houthi sa Red Sea noong Nobyembre 19.

Sinalakay ng Houthi, isang grupong Islamista na nakabase sa Yemen, ang barkong pagmamay-ari ng Israel bilang suporta sa Hamas sa digmaan nito laban sa Israel sa Gaza.

Idineklara ng International Bargaining Forum ang southern area ng Red Sea at ang Bab El-Mandeb Strait bilang isang “high risk area” kasunod ng mga pag-atake ng Houthi sa isa pang container ship na patungo sa Saudi Arabia at isang pagtatangkang pag-atake ng drone sa Israel.

Sinabi ng DMW na dahil dito kaya maaaring tanggihan ng mga marino ang mga trabahong mangangailangan ng pagdaan sa nasabing lugar.

(Betchai Julian)