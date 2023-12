Cedric aariba ang career: Vilma ‘di umasang mag-Best Actress

Ang bongga ng Star for All Seasons na si Vilma Santos dahil siya ang waging best actress sa 49th Metro Manila Film Festival, ha!

Si Ate Vi ang tinawag na best actress winner sa Gabi ng Parangal na ginanap noong Miyerkoles sa New Frontier Theater sa Araneta City, Cubao, Quezon City.

Nanalo si Ate Vi para sa reunion movie nila ni Christopher de Leon na ‘When I Met You in Tokyo’.

Sa ilang panayam bago pa nagsimula ang 2023 MMFF noong Christmas day ay natanong na si Ate Vi kung umaasa ba siyang mananalong Best Actress, pero nagpahayag ang premyadong aktres na hindi siya umaasa ng award at masaya na siya na pumasok sa filmfest ang kanilang pelikula.

Masaya na rin daw si Ate Vi na muling bumalik ang moviegoers sa mga sinehan.

Noong Christmas day nga na naglibot sila sa mga sinehan, natuwa si Ate Vi na puno ng mga tao at talagang sinuportahan ang mga pelikulang palabas sa filmfest.

Sabi ni Ate Vi nang makatsikahan namin siya sa SM North EDSA that day, “Jun, nakakatuwa na makitang maraming mga taong nanonood. Na bumalik na ang moviegoers sa mga sinehan.

“Lahat naman kaming may entries sa MMFF iyon talaga ang gustong mangyari.

“Sana tuloy-tuloy na ito,” tsika ni Ate Vi.

Inaasahan naman na lalong lalakas sa takilya ang ‘When I Met You in Tokyo’ dahil sa Best Actress award ni Ate Vi.

Ang iba pang napanalunan ng pelikula nina Ate Vi, Boyet ay Best Float at Fernando Poe, Jr. Memorial Award for Excellence.

Ang isa naman sa mga bida ng pelikulang ‘GomBurZa’ na si Cedrick Juan ang nanalong Best Actor.

Tinalo niya sina Alden Richards (‘Family of Two’), Piolo Pascual (‘Mallari’), Derek Ramsay (‘Kampon’), Dingdong Dantes (‘Rewind’) at Christopher (‘When I Met You In Tokyo’) na sinasabing matunog sa kategoryang ‘yon.

Trending nga ang pag-iyak ni Cedrick nang tanggapin niya ang nasabing parangal.

Sabi-sabi, aariba ang career ni Cedric sa pagpasok ng 2024 dahil sa kanyang Best Actor award, ha!

Sana nga ay magkasunod-sunod ang mga pelikulang pagbibidahan niya at maging suwerte ang napanalunan niyang award sa filmfest.

So abangan kung magiging bongga nga ang career ni Cedric, ha!

Ang iba pang napanalunan ng ‘GomBurZa’ ay Best Director para kay Pepe Diokno, Best Cinematography, Best Production Design, Best Sound Design, at Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award.

Marami naman ang natuwa dahil waging Best Supporting Actor si JC Santos para sa pelikulang ‘Mallari’.

Nang mapanood namin at ng iba pang entertainment press ang ‘Mallari’ noong Christmas day ay marami na ang humulang siya ang magwawagi sa kategoryang ‘yon.

Ang iba pang parangal na natanggap ng ‘Mallari’ ay Best Visual Effects at Best Musical Score.

Masaya naman ang fans niya para kay Miles Ocampo na nanalong Best Supporting Actress para sa ‘Family of Two’ na pinagbibidahan nina Sharon Cuneta at Alden.

Sabi nga ng mga natuwa sa panalo ni Miles, sana raw ay maging lead actress naman siya sa susunod niyang pelikula. Maganda rin daw kung may pelikula siya para sa 2024 MMFF at maging palaban naman siya for Best Actress.

At least nauwi man sa hiwalayan ang relasyon ni Miles kay Elijah Canlas ay panalo naman siyang Best Supporting Actress, ‘noh?!

Ang Best Picture naman sa 2023 MMFF ay ang ‘Firefly’ ng GMA Pictures at gawing Best Child Performer ang bida ng pelikula na si Euwenn Mikaell. Sila rin ang nanalong Best Screenplay.

Ang pelikulang ‘Becky & Badette’ nina Eugene Domingo ang nakakuha ng Gender Sensitivity Award at Best Original Song para sa ‘Finggah Lickin’.

Ang ‘Kampon’ movie nina Derek Ramsay, Beauty Gonzalez ang nakakuha ng Best Editing award.

Ang nanalong Second Best Picture ay ‘Gomburza’,

Third Best Picture ang ‘Mallari’, at Fourth Best Picture ang ‘When I Met You In Tokyo’.

At ang ikinatuwa ng lahat ay ang special award na Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award na ipinagkaloob kay Mother Lily Monteverde ng Regal Entertainment, Inc.

So bongga ng Gabi ng Parangal ng 49th MMFF, ha!

(Jun Lalin)