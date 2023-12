PINAYUHAN ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang publiko na maghanda ng balde na may tubig, buhangin at fire extinguisher bilang paghahanda sakaling may sumiklab na sunog sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Kasabay nito’y muling ipinaalala ni BFP spokesperson Fire Supt. Annalee Atienza na bawal ang pagpapaputok ng mga malalakas na uri ng firecracker na pwedeng pagmulan ng kalamidad.

“Kaya nga tayo nagre-remind palagi na huwag na sana magpaputok lalo na sa mga kabahayan at kung sakali ‘man na tayo ay nanonood lang, kapag dumapo sa ating tahanan, agad-agad itong apulahin, gamit ng balde ng tubig o buhangin at pinakamainam talaga na mayroon tayong fire extinguisher sa bahay natin para maliit pa lang, maaapula na agad natin ang apoy,” saad ni Atienza sa isang panayam.

Dagdag pa ni Atienza, maaaring gamitin sa malalaking sunog ang mga fire extinguisher ball na binuo ng mga inhinyero mula sa Fire Enforcement Division.

Sa halip na paputok, hinimok ng BFP ang publiko na gumamit ng mas ligtas na alternatibo sa paggawa ng ingay, tulad ng mga kaldero at kawali, busina at videoke upang maiwasan ang sunog.

“Kung ang ating goal ay itaboy ang malas, nandiyan ang kaserola, torotot at videoke. However, kung nakagawian natin na mag-firecrackers pa rin, make sure na ito ay nasa malawak na lugar, safe at malayo sa kabahayan,” dagdag pa nito.

Nauna ng sinabi ng BFP na nakataas ang kanilang alarma sa Code Red hanggang Enero 1.

Pinayuhan din niya ang publiko na sundin Emergency Drill in the Home (EDITH) upang matiyak ang kaligtasan sa sunog sa lahat ng oras.

“Mag-usap ang mag-anak, alamin kung nasaan ang main switch ng bahay, saan ang fire exit, paano mag-exit sa mga grills dahil kadalasan ay nata-trap ang ating mga biktima. I-drill natin, bata at matanda dahil concern natin itong lahat,”payo pa ni Atienza.

(Edwin Balasa)