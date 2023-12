Inatasan ng Supreme Court (SC) ang tanggapan nina Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairman Teofilo Guadiz III na magkomento sa petisyon ng mga transport group na mapatigil ang implementasyon ng PUV Modernization Program (PUVMP).

“Considering the allegations contained, the issues raised, and the arguments adduced in the petition, but without necessarily giving due course thereto, respondents DOTr and LTFRB should comment on the petition and on the urgent application for a Temporary Restraining Order (TRO) and/or writ of preliminary injunction within a non-extendible period of 10 days from notice hereof,” ayon sa utos ng SC na may petsang Disyembre 28.

“Now, therefore, you, respondents DOTr and LTFRB are hereby required to comment on the petition and on the urgent application for a TRO and/or writ of preliminary injunction within a non-extendible period of 10 days from notice hereof,” dag¬dag pa sa kautusan.

Noong Disyembre 19 ay naghain ng petition for Certiorari and Prohibition with Urgent Application for a Temporary Restraining Order [TRO] and/or Writ of Preliminary Injunction ang iba’t ibang transport group upang harangin ang December 31, 2023 deadline sa jeepney consolidation sa pangambang magreresulta ito sa jeepney phaseout.

Nitong Huwebes ay pinayagan ng LTFRB ang mga traditional jeepney na hindi pa nagko-consolidate na maaari pa silang pumasada sa piling ruta hanggang Enero 31, 2024.

(Juliet de Loza-Cudia/Natalia Antonio)