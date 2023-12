Nanawagan ang isang party-list solon sa mga ahensiya ng gobyerno na mahigpit na ipatupad ang batas na nagre-regulate sa paputok upang malimitahan ang mga masasaktan kaugnay nito.

Ayon kay AnaKalusugan Rep. Ray Reyes malaki ang magiging papel ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak na nasusunod ang Republic Act 7183 o batas na nagre-regulate sa bentahan ng paputok at Executive Oder 28 series of 2017 na nagtatakda rin ng regulasyon sa pagpapaputok.

“Napakahalaga po na i-monitor at sugpuin ang paggawa at pagbenta ng mga ilegal at ipinagbabawal na paputok,” sabi ni Reyes. “Umaasa po tayo na sa pangunguna ng kapulisan at ng mga LGUs, masisiguro natin ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga kabataan.”

Sa halip na magpaputok, nanawagan din si Reyes sa publiko na gumamit na lamang ng alternatibong paraan para makapag-ingay sa pagsalubong ng bagong taon.

Ayon sa Department of Health, nakapagtala na ito ng 75 fireworks-related injuries (FWRI) hanggang noong Miyerkoles, Disyembre 27.

(Billy Begas)