Araw ni Rizal

Taon-taon, sa gitna ng Noche Buena at Media Noche, may isang araw na parang nakasingit lang sa mga holiday natin.

Maliban sa ilang mga headline at post sa social media, para bang madalas itong makaligtaan– para sa marami, karagdagang dahilan lang para ubusin ang mga leave bago matapos ang taon. Para makapagbakasyon nang wala masyadong iniintinding trabaho. Para bumuwelo bago sumabak na naman sa trapik at pagkayod bago magbagong-taon.

Tuwing ika-30 ng Disyembre, ginugunita natin ang pagbitay sa Pambansang Bayaning Jose Rizal sa Bagumbayan. Kilala natin si Rizal; inaaral natin siya sa eskuwela; alam natin ang ambag niya sa ating kalayaan.

Nagninilay tayo ngayon dahil minsan na akong natanong: Bakit natin ipinagdiriwang ang araw kung kailan siya pinaslang? Totoo, wala ring pasok sa eskuwela tuwing ika-19 ng Hunyo, na kaarawan ni Rizal. Pero ang national holiday nating kinikilala, itong araw ng pagkamatay niya sa Disyembre. Bakit nga naman ang pagpaslang sa isang bayani ang ipinagdiriwang natin?

Dito tayo darating sa isang napakahalagang kaisipan. Dakilang bayani si Rizal, pero hindi pa iyon ang punto. Mahalaga ang sakripisyo ni Rizal, pero hindi pa iyon ang punto.

Ang punto: May mga pagkakataon sa kasaysayan, mga malinaw na malinaw na eksenang puwede nating balikan at sabihing, dito, dito nagsimula ang lahat; sangandaan ito; kung hindi ito nangyari, marahil, ibang-iba ang kinahinatnan ng kinabukasan.

Ibig sabihin: Hindi lang si Rizal at ang kanyang kadakilaan at sakripisyo ang inaalala natin tuwing ika-30 ng Disyembre. Inaalala natin ang kanyang pagkamatay bilang isang hakbang sa madugong paglalakbay ng Pilipinas tungo sa kalayaan mula sa mananakop. Tinatawag tayo ng Rizal Day upang gunitain hindi lang ang sandaling humampas ang bala sa kanyang dibdib, kundi ang lahat ng iba pang sandaling ipinanganak dahil doon: Ang lungkot at pagluluksa ng isang buong bayan; ang pagnanasa sa katarungan; ang mga pagtitipon ng rebolusyonaryo at ang una nilang sigaw para matapos na ang pang-aapi; ang bawat sugat, bawat buhay na inilaan; ang tamis ng nakamtang tagumpay ng rebolusyon.

Inaalala natin at dinidiligan sa isip ang katotohanan: Walang hindi kayang ibigay ang Pilipinong nagmamahal para sa kanyang mga adhikain.

Isang mapagpalayang Araw ni Rizal sa inyong lahat.