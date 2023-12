Aaron Gordon nginatngat ng aso

Pinulutan ng aso si Denver Nuggets forward Aaron Gordon nitong Christmas Day.

Sa isang announcement, sinabi ng team na nangailangan si Gordon ng 21 stitches sa mga sugat sa mukha at kanang kamay – ang kanyang shooting hand.

Maayos naman ang lagay ni Gordon pero walang timetable ng balik bagama’t sinabi ng isang source ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na short term lang ang pagliban nito.

Family dog pa raw nila Gordon ang kumagat sa basketbolista pero hindi na dinetalye kung paano nangyari.

“He’s hanging in there,” ani Denver coach Michael Malone pagkatapos ng praktis nitong Miyerkoles. “Obviously, a very traumatic experience and the most important thing I told him is that you take as much time as you need.”

Tumabas si Gordon ng 16 points, 10 rebounds sa 120-114 win ng Nuggets sa Golden State noong Dec. 25.

(Vladi Eduarte)