Kabilang ang tatlong Filipino-American sa hanay ng 21 community leader na itinalaga sa Commission on Asian Pacific American Affairs (APAA) sa Maryland, USA.

Inihayag ni Maryland Governor Wes Moore ang kanilang pagkakatalaga sa komisyon noong Disyembre 26 kung saan magiging tagapayo niya ang mga ito sa mga usapin na maaaring makaapekto sa relasyon ng mga Asian-Pacific American.

Kabilang dito ang mga Fil-Am na sina Isabelle Balakit, Brian Gerardo at Cecilia Vergara.

Si Balakit ay dating miyembro ng Department of Justice Asian Pacific American Employees Association. Nagsilbi rin siyang outreach coordinator para sa Center for Abused Persons for Charles County.

Si Gerardo naman ay senior associate ng learning and capacity building sa The Annie E. Casey Foundation. Siya ang founder at president ng Baltimore chapter ng National Association of Asian American Professionals at founding member ng AAPI Advisory Committee ng Baltimore City mayor.

Samantala, si Vergara ay chief financial officer sa Montgomery County Chamber of Commerce at Montgomery County Chamber Community Foundation.

“The new appointees bring direct ties to a range of Asian Pacific countries, deep track records of leadership and engagement in local Asian Pacific American communities,” ayon kay Wes.