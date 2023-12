Vilma, Boyet binulabog ang Cubao: Cassy, Darren cute harutan

Matinding kilig ang nararamdaman ni Vilma Santos kapag may mga teenager, millennial na nagpapa-picture sa kanya, o nanonood ng pelikula nila ni Christopher de Leon, Cassy Legaspi, Darren Espanto.

Ang sarap nga raw sa pakiramdam na kahit ang mga kabataan ngayon ay naa-appreciate silang mga beteranong artista.

Anyway, binulabog nga nila ang Cubao, para mag-promote ng ‘When I Met You in Tokyo’ at pasalamatan ang mga faney na nagpapa-block screening, at kitang-kita ko nga kung paano sila kuyugin ng mga teenager, na nagpapa-selfie sa kanila ni Boyet, ha!

“Ang sarap sa feeling na makita na bumabalik ang mga tao sa sinehan. ‘Yun lang naman ang gusto naming mangyari.

“At nakakatuwa, dahil bonus nga `yung pati mga millennial ay nakakasama na rin sa amin. Lalo kaming nagiging masipag. Nagawa naming maibalik ang mga tao sa sinehan, at ma-enjoy nila ang sinehan,” chika ni Ate Vi.

“Ako very happy na may mga teenagers na nanonood ng pelikula namin. The story kasi is universal. Kumbaga, makaka-relate talaga ang mga teenager, na kapag nanood ang parents nila, sumasama sila at nag-i-enjoy rin sila,” sabi naman ni Boyet.

Anyway, aliw naman ang eksena nina Cassy at Darren, na harutan nang harutan. Sobrang sweet ang dalawa, at talagang maaaliw ka sa lambingan nila, ha!

Makikita mo talaga kung gaano sila kakumportable sa isa’t isa. At sa totoo lang, ang CassRen nga ang isa sa mga rason kung bakit nahihikayat ang mga kabataan na panoorin ang ‘When I Met You in Tokyo’ dahil bagay na bagay naman talaga sila.