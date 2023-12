Thompson may gustong patunayan

Pinagbigyan ni coach Tim Cone ang binulong na wish ni Scottie Thompson noong Christmas Day game ng Ginebra at TNT sa Smart Araneta Coliseum.

Ang resulta ay 86-78 come-from-behind win ng Gin Kings na nag-angat sa kanila sa 6-3, kabuhol sa 4th-5th ang San Miguel.

Ang sikreto ng panalo: Inasawa ni Thompson sa dulo ang top gunner ng Tropang Giga na si Calvin Oftana.

“During a timeout, maybe about 5 minutes to go, he said, ‘Let me have Calvin,’” ani Cone sa ibinulong ni Scottie. “So we switched him over to Calvin. Obviously it was a great coaching move by Scottie to do that and he took the challenge down the stretch.”

Magkasangga rin sina Thompson at Oftana, roommates sila sa Gilas team.

Tumapos pa rin si Oftana ng game-high 27 points, pero na-neutralize mula kalagitnaan ng fourth quarter.

Sa fadeaway jumper ni Oftana huling hinawakan ng TNT ang 74-72 lead. Mula roon ay naka-isang basket na lang ang sniper sa harap ng malalintang depensa ni Thompson.

Tinanong daw ni team governor Alfrancis Chua si Scottie kung kaya nitong depensahan si Oftana kaya nagkaroon ng kumpiyansa ang Season 47 MVP.

Tinapos ng Gins ang laro sa 14-4 tampok ang back-to-back 3s ni Thompson na nagselyo sa panalo.

(Vladi Eduarte)