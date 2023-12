Tapales kinulang banat kay Inoue

Nabulilyaso ang pangarap ni Marlon ‘Nightmare’ Tapales na tanghalin bilang kauna-unahang unified champion sa isang dibisyon matapos yumuko sa undefeated boxer mula Japan na si Naoya ‘Monster’ Inoue nitong Martes ng gabi sa Ariake Arena.

Muling nawala ang nag-iisang Pilipino na kampeon sa katauhan ni Tapales na bumagsak ang karera sa 37 panalo at apat na pagkatalo kasama ang 19 knockouts matapos magpakawala ng malulupit na kabuuang 114 power punches si Inoue kumpara sa 43 lamang ng Pinoy titlist.

Bumuhos ng pinakamaraming suntok si Tapales sa fourth-round sa 53, kung saan siyam lamang ang umabot kay Inoue. Subalit sa mismong round din unang beses yumuko ang 31-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte.

Dito binitawan ng unbeaten Japanese champion ang 24 sa kanyang 47 power punches para sa 51.1%. Matagumpay na nakabangon ang pambato ng Pinas sa naturang round, ngunit tila bumaba na ang mga binitawang mga power punches sa 43 sa fifth, 25 sa sixth, 18 sa seventh, 20 sa eight at ninth at ang tatlo sa panapos na 10th round.

Sa kabuuan ay bumuhos ng 146-of-401 ang 30-anyos mula Zama, Kanagawa native para sa 36.4%, habang may 52-of-310 si Tapales, kung saan 9-of-90 ang galing sa jabs at 43-of-220 ang galing sa power punches.

Sa kabila nito, pagbati pa rin ang inabot ni Tapales kay MP promotions boss Manny Pacquiao.

“We might not get the result we wanted for the entire Filipino people but we are proud of our fighter Marlon Tapales. He went up against a pound for pound great in Naoya Inoue & gave it his best,” lahad ni Pacquiao.

(Gerard Arce)