Princess nagkasakit: Bong enjoy sa Korea kasama pamilya

Bakasyon ngayon sa South Korean ang mag-asawang Senator Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado.

Siyempre kasama nila ang kanilang mga anak, pati mga manugang.

Sobrang enjoy nga ang mag-asawa sa lugar na ‘yon at makikita ‘yon sa pictures na sine-share nila sa kanilang social media accounts.

Nakaka-good vibes nga pati ang pagsasayaw nina Bong, Lani.

Samantala, bago mag-Pasko ay nakasama namin ang sister ni Bong na si Princess Revilla.

Kasama ni Princess ang anak niyang si Igi na city councilor sa Bacoor City, Cavite.

Naikuwento sa amin ni Princess na susunod din sila sa South Korea.

Matagal na raw nilang plano ‘yon at kasama rin ang ibang mga kapatid nila.

“Pero babalik din kami agad ng Pilipinas dahil dito kami magnu-New Year,” tsika ni Princess.

Pero sa tsikahan namin ni Princess nang tawagan niya kami after Christmas, naikuwento niyang tanging si Igi lang ang nakasunod kina Bong sa South Korea.

Nagkasakit daw si Princess.

Bago kasi mag-Pasko ay sobrang naging busy si Princess dahil tinulungan niya si Igi sa ilang charity works na ginawa ng anak.

“So need muna magpahinga. Hindi ako nakasama sa travel. Sayang,” tsika ni Princess.

Pero baka sa New Year’s day mismo ay makasama naman daw ni Princess ang pamilya ni Bong para makapag-bonding sila.

Get well soon Princess!

(Jun Lalin)