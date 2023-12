Panibagong pag-asa para sa 2024

“Bagong taon ay magbagong-buhay

Nang lumigaya ang ating bayan

Tayo’y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan”

Ang mga linyang ito ay mula sa awiting pinamagatang “Ang Pasko ay Sumapit” na bahagi ng eksenang pang-musika sa Pilipinas tuwing panahon ng kapaskuhan. Bagama’t kilala ang awit at halos lahat ay nakakaalala sa mga titik ng kanta, kailan natin huling pinagmunihan ang mensahe ng mga linyang ito? Malaki ang kabuluhan ng mga linyang ito sa papasok na taong 2024 sa maraming dahilan.

Una, umaasa ang marami sa pagtatapos ng mga kaguluhan sa iba’t ibang panig ng mundo, kasama na ang digmaan ng Russia at Ukraine, ang alitan ng Israel at Hamas, at maging ang sigalot natin sa West Philippine Sea laban sa China. Kadalasa’y ginagawang biro ang mga katagang “world peace” bilang sagot sa kung ano ang hiling para sa bagong taon. Subali’t, ito ay nagkakaroon ng kaseryosohan kapag lumalala ang sitwasyon ng kapayapaan, lalo na nga kung malapit lang ang kaguluhan sa atin. Sa pagpasok ng taon, pareho pa rin ba ang mga hakbang na tatahakin ng pamahalaan upang ipaglaban ang ating teritoryo?

Pangalawa, bunsod ng naging karanasan sa pandemya ng ilang taon, marami ang umaasa na hindi na maulit ang karanasang ito sa ating bayan o maging saan man. Marami-rami ang patuloy na nangangamba sa mga napapabalitang mga sakit na kandidato sa pagkakaroon ng pandemya. Kung kaya’t, marami rin ang umaasang hindi na bumalik sa dati at mapanatili ang ilan sa mga naging kalakaran noon. Isang halimbawa dito ay ang sistemang “work from home” o gaya ng pagwawasto ng ilan, “work from anywhere.” Para sa mga taong nagnanais nito, ang sistemang ito ay isang magandang pamamaraan upang magkaroon ng balanse sa buhay pang-pamilya at pagtatrabaho. Magiging malaking tulong din ang ganitong sistema sa pagbabawas ng mga tao na nangangailangan ng transportasyon o magdadala ng sasakyan. Sa ganun, mababawasan ang trapiko at malaki rin ang mababawas na pinsala sa kalikasan.

Ang pangatlong dahilan ay hindi naman talaga nawawala sa listahan, nguni’t may partikular na kabuluhan para sa mga Pilipino ngayon—ang pagganda ng ekonomiya sa antas na nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Halos buong taon ng 2023 ay dumadaing ang mga tao sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bagama’t sasabihin ng ating pamahalaan na maganda ang takbo ng ekonomiya, ang isyu ay kung ang sinasabing ito ay tunay na nakaaabot sa mga mamamayan at hindi iilang mga pamilya lamang sa bansa na patuloy na nakikinabang dahil sa kanilang kapangyarihan, posisyon o impluwensya.

Sadyang optimistiko lang ba talaga ang mga Pilipino, kung kaya’t tuwing parating ang bagong taon, nagkaroon din ng bagong pag-asa? Nguni’t gaya ng sinasabi ng kanta, “bagong taon ay magbagong buhay,” nangangailanang din na pagbabago sa ating buhay. Ito na kaya ang taon kung kelan tayo magsisimulang manuri ng mas mabuti sa mga taong namumuno o nagpiprisintang mamuno sa atin? Hindi pa kayo tayo nadadala sa mga taong nangangako lamang para makuha ang boto ng marami?

Sa bagong taon, may bagong pag-asa. Sana nama’y lumigaya ang ating bayan. Nakalulungkot nga lang na para sa mga pulitiko natin, ang pagligaya ay nakasalalay sa pag-amyenda sa saligang batas na ngayon at itinutulak na naman nila. Talaga bang hindi tayo natuto sa ating kasaysayan?

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.