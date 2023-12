MARAMI nga talagang ganap sa TikTok.

Bukod sa mga viral na kung anu-ano, nariyan na rin ang mala-telenovelang pagtatagpo ng kambal na nagkahiwalay simula pagkabata.

Natagpuan ni Ano Sartania, 21 anyos na taga Georgia, ang kanyang matagal nang nawawalang kambal sa TikTok matapos magpadala ang kanyang mga kaibigan ng mga link ng video ng kanyang doppelganger noong Nobyembre 2021.

Noong una, inakala ng kanyang mga kaibigan na si Ano ang nasa mga video at nagpakulay lang ito ng buhok.

Nang makita ito ni Ano, gulat na gulat siya sa pagkakahawig niya rito at dahil dito ay hinalughog niya ang social media para mahanap ang kanyang kamukha.

Hanggang umabot siya sa isang Gregorian Facebook group na “Vedzeb,” na ang ibig sabihin ay “I’m looking for.”

Matapos basahin ang mga kwento mula sa 230,000 miyembro ng nasabing FB group, natunton niya sa wakas ang sinasabing doppelganger niya na si Tako Khvitia.

Natuklasan ng dalawa sa madalas nilang pag-chat na sila ang kambal na nahiwalay simula kapanganakan. Kahit nawalay sila ng mahigit dalawang dekada, nalaman nila na pareho silang may hilig sa pagsasayaw.

Sa ulat ng La Republica, nadiskubre rin nila na biktima sila ng illegal adoption kung saan kinukuha ang mga sanggol mula sa kanilang walang kamalay-malay na ina at ibinebenta sa mayayamang pamilyang walang anak.

May nagsabi rin na agad silang kinuha at ibinenta nang isinilang sila noong June 20, 2002.

Na-comatose ang kanilang ina matapos manganak at nang magising ito, ibinalita rito na namatay ang kanyang kambal.

Ang kanilang ama pala ang may pakana na ibenta sila dahil duda ito na anak niya ang kambal.

Ipinadala si Ano kasama ang isang pamilya sa Tbilisi habang si Tako naman ay ibinenta sa pamilyang taga-Zugdidi, isang maliit na bayan malapit sa Black Sea.

Nagkita sa wakas ang kambal nang personal sa isang metro station sa Tbilisi noong 2021.

“I always had this feeling that someone was following me everywhere I went, every day I had the same dream of a little girl, dressed in black, asking me questions about my daily routine,” paglalarawan ni Ano sa spiritual connection na nadama niya.

Ngayon, makikita ang dalawa na magkasama sa mga video na kanilang pinopost sa TikTok.