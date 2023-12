Pananamit at Diyeta

Sa pagtapos ng taon 2023, tingnan natin ang kabuuan n gating kalusugan. Umayos ba tayo? Nagkasakit ba ng madalas? Lumaki o pumayat ba? Dinalaw ba natin ang ating doktor kahitminsan, may sakit man o wala? Kaya nga may annual physical check-up. Pero sigurado ako nakapunta kayo sa mall at nakapamili maski papaano ng mga bagong pananamit.

Nabanggit natin ang dalawa, ang kalusugan natin at pananamitdahil may kinalaman din ang isa’t isa. Umpisahan natin angating kalusugan at nutrisyon. Sa maayos na nutrisyon, maaaringmabawasan ang posibilidad magkasakit, lalo na ng mag tinatawag na lifestyle diseases. Ito ay ang alta presyon o high blood pressure ng hypertension, sakit sa puso, cerebro vascular accidents o stroke, diabetes, at pati na ang ilang cancer. Hindi lang ang pisikal ang naaapektuhan, pati na din ang mental health. Isama na ang depression at anxiety.

Pero ano ang relasyon nito sa mga damit, lalo na sa fachin style? Una sa lahat, ang kahalagahan ng mga damit ay para takpan ang ating katawan at protektahan sa dumi, init at lamig ng panahon. Idagdag pa natin ang proteksyon mula sa mga insekto at sa araw. Isama din natin ang pakiramdam ng self-expression, maliban sanagbibigay na din ito n gating identity na syang pwedengumangat ng ating sarili o self-esteem.

Kaya pagsamahin natin ang dalawa. Ang tanong, palagi batayong mamimili ng bagong damit o ayusin natin din ang atingkatawan para magkasya ang ating mag damit sa kabinet. Hindi naman natin sinasabi na huwag mamili ng damit o di kaya ayhuwag din kumain sa kagustuhang magkasya sa damit. Balansehin natin ang dalawa para umayos ang katawan at may budget na matira. Ayusin natin ang ating pang araw araw napamumuhay. Kumain ng wasto sa tamang oras, uminom ng madaming tubig, kumilos ng mabuti, iwasan ang mga bisyotulad ng paninigarilyo, inom ng alak at bawal na droga, at magpahinga. Kung nadkakaproblema dito ay dalawin ang atingmga doktor. Sa pananamit naman, tingnan ang atingkasalukuyang nasa kabinet. Maaaring madami ang hindi lang nagagamit ngunit maayos pa, baka maisuot muli. Kung hindinaman, mag donate sa mag nangangailangan. Kung bibili ngbago, bilhin ang maayos at komportableng sukat. Tingnan kungalin ang wala at yun ang kunin. Maging realistic. Tingnan din ngmabuti ang kalidad at pwede din kumuha ng mga second hand. Kilatisin lang kung maayos ang mag ito.

Sa pagpasok ng 2024, hindi lang ang panlabas ang ipakita natinna maayos. Pati na din ang ating panloob na kalusugan. Happy new year!

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwinghuwebes 1pm at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan9am sa DZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggong 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.