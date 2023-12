Ogie, Regine hiwalay sa New Year’s eve

Hiwalay sa New Year’s eve ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid.

Pero huwag kayong mag-isip ng intriga, ha!

Hindi magkasamang sasalubungin nina Ogie, Regine ang 2024 dahil may hiwalay silang trabaho.

Si Ogie kasi, ang Megastar na si Sharon Cuneta pati si Billy Crawford ang kasama dahil may ‘The Grand Countdown to 2024’ show sila sa Marriott Grand Ballroom sa may Pasay City.

Si Regine naman ay nasa Ayala Avenue, Makati City dahil siya ang main performer sa New Year’s eve big event doon.

Nang maka-Viber chat namin si Ogie, sinabi niyang aabutin ng midnight ang show nila sa Marriott Grand Ballroom, pero pagkatapos naman daw ay susunod siya kay Regine sa Makati City.

“So after magkasama kami ni wifey,” tsika ni Ogie.

Sabi, masuwerte na nagwo-work ka sa pagpasok ng New Year kaya marahil ay okey lang kina Ogie, Regine na hindi nila sabay na sasalubungin ang 2024 dahil may kanya-kanya nga naman silang work, ha!

Bongga!

(Jun Lalin)