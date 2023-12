Nanay ni Marco ayaw kay Heaven?

Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon sa website na Reddit ang thread tungkol sa relasyon nina Marco Gallo at Heaven Peralejo.

Sa thread kasi ay makikita ang mga screenshots ng mga Instagram story ng nanay ni Marco Gallo na si Anne.

Mababasa sa kanyang post ang pagkadismaya niya diumano sa kanyang anak na si Marco at ang hindi niya pagsuporta sa bagong ka-relasyon nito na hindi niya direktang pinangalanan.

Sey ng nanay ni Marco sa unang post, “A piece of advice, a classy woman doesn’t chase someone else’s man especially if she is also in a relationship. HEAVEN knows.”

“My son was happily in a relationship but you wouldn’t stop going after him… name is closer to God but acts like a demon,” sumunod na post niya.

“I am so disappointed of you son,” dagdag niya pa.

Sa mga sumunod na post niya ay binahagi niya ang mga photos nina Marco at ang ex-girlfriend nitong si Liane Polt na tinawag niyang ‘perfect match’.

Grabe ang discussion ng mga netizen sa nasabing thread sa Reddit pero siyempre kapag ganitong away pamilya ay wala dapat tayong kampihan instead ay i-wish natin na magkaayos sila.

Actually matagal na rin ang post na ‘yon pero may mga nagkokomento pa rin hanggang ngayon, ha!

‘Yun na!

(Byx Almacen)