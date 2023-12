ISANG 34-anyos na Pinay domestic helper sa Hong Kong na napawalang-sala sa kasong pagnanakaw ng mga damit ng amo ang nagbigay ng tip na natutunan niya para maiwasan ng mga kapwa niya Pinoy na maireklamo ng kanilang mga employer.

Matapos ang 10 buwan na paglilitis, naabswelto noong Disyembre 16 sa Hong Kong ang Pinay DH na si Sarah Bagasino sa kasong pagnanakaw sa kanyang amo.

Bukod sa ubod ng saya at ginhawa, may importanteng tip na ibinahagi si Sarah sa mga kapwa niya Overseas Filipino Worker (OFW) na nagtatrabaho bilang kasambahay at ito ay huwag na huwag ihalo ang mga bigay na damit at regalo ng amo sa kanilang mga gamit.

Natutunan niya rin mula sa kanyang karanasan na kung makatanggap man ng damit, mag-selfie na suot ang mga ito kasama ang among nagbigay.

Kinasuhan si Sarah ng kanyang among si Nicole Chan noong Pebrero 22 ngpagnanakaw ng mga damit at iba pang mga bagay matapos makita na suot umano niya ang mga ito sa mga larawang nakapost sa Facebook.

Gayunman, nagpasya si Magistrate Lau Suk-han na hindi napatunayan ayon sa “standard required” ang mga paratang laban kay Sarah, ayon sa ulat ng The Sun Hong Kong.

Habang may mga kuwestiyon ang mahistrado sa testimoniya ni Sarah, duda rin siya sa mga paratang ng amo nito.

Sinabi ng mahistrado na nagreklamo ang amo sa pulisya bilang paghihiganti kay Sarah dahil hinawaan daw nito ng foot and mouth disease ang dalawang-taong gulang nitong anak.

Iginiit naman ni Sarah na bigay ng kanyang amo ang mga damit at iba pang bagay na nakita sa kanyang kagamitan bago siya nito inireport sa pulisya.

Sa paghain ng desisyon, sinabi ng mahistrado na sana ay nagselfie si Sarah na suot ang damit habang nakaharap ang kanyang amo.

Sa ngayon, plano ni Sarah na maghanap ng bagong employer kung papayag pa aniya ang kanyang asawa’t mga anak sa Biliran, Leyte.