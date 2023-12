TINIYAK ni Mr. Beast na magiging makabuluhan ang paraan ng pagtatapos niya sa taong ito sa pamamagitan ng pag-ampon sa 100 inabandonang aso sa mga kalye sa bansa na pinagkaitan ng aruga at pagmamahal ng itinuturing nilang mga fur parent.

Kamakailan lang, isinapubliko ng ‘most subscribed YouTuber’ ang kanyang misyon na nakaantig sa mga animal lover sa planetang ito.

Matapos pagsamahin ang mga ni-rescue niyang aso, tiniyak ni Mr. Beastna magiging maligaya ang mga fur baby sa magiging bago nilang buhay at bahay sa piling ng kanilang fur-ever parent.

Pero bago niya ito isinakatuparan, siniguro ni Mr. Beast na magiging komportable ang mga fur baby habang inaayos niya ang pagpapaampon sa mga ito.

Una niyang inihanda ang lugar ng mga ito kung saan ay mayroon silang maayos at malinis na dog house, dog park, mga laruan at pangkat ng mga dog carer, trainer, walker at specialist na nangangalaga sa kanilang kalusugan.

Ayon kay Mr. Beast, sinala nang mabuti ang mga tao o pamilya na aampon sa mga aso.

Sa katunayan ay dumaan pa ang mga ito sa interview para matukoy kung may kakayahan silang bigyan ng maayos at mapagmahal na tahanan ang mga fur baby.

Sa wakas, dumating ang oras na lahat ng 100 inabandonang aso ay naibigay sa kanilang bagong pamilya habang ang lahat ng mga naging kaagapay ni Mr. Beast sa kanyang misyon ay tumanggap ng bonus mula sa huli bilang pasasalamat sa pag-aaruga at muling pagpaparamdam sa mga inabandonang fur baby na may nagmamahal at magmamahal pa rin sa kanila.