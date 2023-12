Libo-libong Pinoy sa Hong Kong ang makakatanggap ng dagdag-sahod matapos itaas ang minimum monthly wage sa foreign domestic hel¬pers (FDHs) ng HK$140.

Mula sa HK$4,730 (P36,917.65), ang bagong minimum monthly wage ng mga FDH, kabilang ang mga Pinoy ay magiging HK$4,870 (P38,010.35).

Sa nasabing wage order, tinaas din ang food allowance ng mga FDH sa HK$1,236 (P9,649.98) mula sa HK$1,196 (P9,334.78)

“These wage increases in Hong Kong shall be applicable only to FDH contracts signed on or after 30 September 2023,” pahayag ng Department of Migrant Workers (DMW) nitong Miyerkoles.

Umaabot sa 196,364 Filipino domestic helpers ang nagtatrabaho sa Hong Kong sa huling tala noong Agosto 2023. Kasama sa bilang na ito ang 40,000 bagong natanggap sa trabaho at nag-renew ng kontrata.