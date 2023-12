Mga faney napamura kay Kathryn

Palabas na sa streaming platform na Netflix simula ngayong Miyerkoles ang pelikulang ‘A Very Good Girl’.

Pinagbibidahan ito nina Dolly de Leon at Kathryn Bernardo na pinakita ang ibang side niya sa pelikula na malayo sa mga characters na ginawa niya dati na puro kilig.

Marami nga ang excited na mapanood ito sa Netflix dahil kahit kumita ito sa mga sinehan ay marami pa rin ang hindi nakapanood dahil nga sa mahal ang movie ticket.

Sugod agad ang mga faney sa social media para i-share ang kanilang thoughts tungkol sa movie lalo na sa performance ni Kathryn.

Umani naman ng papuri si Kathryn mula sa netizens.

“Grabee ang bigat-bigat ng mga scenes. Kathryn Bernardo deserved all the praises she is getting! One of a kind!”

“ANG GANDA! ANG LALA NG KATHRYN BERNARDO AT DOLLY DE LEON!”

“Mapapa #AVeryGoodGirl ka na lang at mapapa #KathrynBernardo ka na lang sa sobrang galing at sa sobrang ganda ng movie nya hooooooy maagang mura ’to!”

May ilang fanneys na napamura dahil sa husay daw ni Kathryn sa movie.

“‘A Very Good Girl’ surprised me, bro… the acting is so fucking good and KATHRYN BERNARDO mothers (slays).”

“Yung shifting ng emotion!! Tangina Kathryn Bernardo!!!!”

“TANGINA KATHRYN BERNARDO ANG GALING GALING MO TALAGAAAAAAAA.”

Bonggels!

(Byx Almacen)