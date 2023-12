Melai, Jennica nakakabilib friendship

Bibilib ka talaga sa friendship nina Melai Cantiveros, Jennica Garcia.

Sa birthday message nga ni Melai kay Jennica ay flinex niya na sobra siyang blessed dahil sa pagkakaroon ng genuine friend sa katauhan ng birthday girl.

“Happy Bday to my Bff too my beb my partner @jennicagarciaph na una pang naiiyak sa tagumpay ko sa buhay, sobrang the bes cya and sobra kong blessed to have her genuinity in my life. Labyu U beb happy Bday enjoy ur bday and see u soo, sanaaaaaaaaaaa?????? makaanyeonghasayeooo kana Char lang. At dahil partner kita, add kita ng partnership hahahah,” sey ni Melai sa touching message niya sa kanyang BFF.

Siyempre, hindi pinalampas ni Jennica ang bonggang pa-birthday tribute sa kanya ni Melai.

“Partner ko na kung maka comment sakin sa stage akala mo manager ko na. Da best ka forever. I love you, thank you!”

Ang fans naman nina Melai, Jennica ay tuwang-tuwa sa friendship ng dalawa.

Sana all daw ay ganun ka-sweet sa kanilang mga kaibigan.

May fans din na nagsabing sana ay magkaroon uli ng show na magkasama sina Melai, Jennica dahil iba ang kanilang tandem, ha!

Anyway, happy birthday sa ‘yo Jennica.

Masasabi nga namin na isa sa mga artistang very sweet sa entertainment press si Jennica.

Manang-mana nga siya sa nanay niyang si Jean Garcia sa pagiging ma-PR.

‘Yun na!

(Joanna Maling)