Matsui talon sa MLB

Isa pang Japanese star closer ang tumalon sa Major League Baseball o MLB.

Hinugot at pinapirma ng San Diego Padres si Yuki Matsui at ikinahon sa $28 million, five-year deal.

Kung may nakakaintriga sa 28-year-old left-hander, ‘yun ay ang taas niya lang na 5-foot-8. Magiging isa siya sa pinakamaliit na pitchers sa major leagues.

“It’s a very clean delivery. Good mechanics. I think pitchers come in all shape and sizes,” ani Padres general manager AJ Preller.

“He’s left-handed. He does things very efficiently. Obviously, there’s been some great pitchers that have been sub-6-footers and he’s been one of them so far in Japan,” aniya pa.

Edad 18 si Matsui nang mag-debut sa Japanese big league, naging five-time All-Star para sa Tohoku Rakuten Golden Eagles.

Leading siya sa Pacific League sa saves noong 2019, 2022 at ngayong 2023. Nitong kasalukuyang taon, career-best ni Matsui ang kinamadang 39 saves, may 72 strikeouts at 13 walks sa 57 1/3 innings.

Pinakabatang pitcher si Matsui sa Nippon Professional Baseball na naglista ng 200 saves. Pinagpapalit-palit niya ang fastballs na uma-average ng 91.7 mph, changeups, sliders at curveball.

(Vladi Eduarte)