Magtiya, 1 pa tepok sa salpok ng tsekot

TATLONG katao ang nasawi, kabilang dito ang isang babae at ang kanyang 2-taong gulang na pamangkin nang araruhin sila ng isang kotse sa Lupon, Davao Oriental noong Martes.

Kinilala ang mga biktima na sina Camille Grace Toledo, 24-anyos, kanyang pamangkin na si Adessa at ang driver ng traktora na si Joselito Semiros, nasa hustong gulang.

Ayon sa report ng pulisya, tinatahak ng driver ng kotse na si Vicente Ambayec, 48-anyos, ang kahabaan ng national highway sa Purok Mahayahay sa Barangay Calapagan sa nasabing bayan nang may tumawid na isang aso na sinabayan ng isang big bike bandang alas-10:40 nang umaga.

Iniwasan umano ni Ambayec ang aso at big bike kaya natumbok niya ang magtiya na nasa gilid ng kalsada.

Nakaladkad pa ng ilang metro ang dalawa bago sumalpok ang kotse sa traktorang minamaneho ni Semiros.

Nagtamo ng mga sugat ang mga biktima at isinugod sa Davao Oriental Provincial Medical Center pero idineklara silang dead on arrival ng doktor.

Naaresto ng mga awtoridad ang driver na nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.

(Ronilo Dagos)