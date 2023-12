King James reresbak

Pakay ni King James na makabawi kay Morning After pagharap nila sa 2023 Philracom 3rd Leg Juvenile Stakes Race na ilalarga sa darating na Linggo sa Metro Turf, Malvar sa Tanauan City, Batangas.

Nakaraan lamang ay maganda ang ipinakitang takbo ng King James nang masegunda ito sa nagwaging si Morning After sa Amb. Antonio M. Lagdameo Juvenile Championship Cup.

Malakas ang remate ni King James pero hindi na umabot dahil masyadong mahaba ang lamang ni Morning After sa rektahan.

May distansyang 1,600 meter race, maliban kina King James na sasakyan ni jockey AM Bufete at Morning After, ang ibang kalahok ay sina Bill Jordan, Blame The Ghost, Every Sweat Counts, Gameir Winner, Ghost, Malibu Princess, Over Azooming, Simply Jessie at Spolarium.

Nakalaan ang garantisadong P1.8M premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P1,080,000, mapupunta ang P360,000 sa second placer, P180,000 ang kukubrahin ng third habang tig P90,000, P54,000 at P36,000 ang fourth hanggang sixth ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa rin ng P90,000 ang breeder ng winning horse habang P54,000 at P36,000 ang iuuwi ng second at third.

(Elech Dawa)