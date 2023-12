Kim, Xian pinaghinalaang magkasama sa bakasyon

Nabuhay ang ilusyon ng mga faney nina Kim Chiu, Xian Lim, dahil sa mga photo na pinost nila sa Instagram.

Si Kim, nag-post ng mga photo na naka-bikini siya ng kulay green, at Balesin Island ang location. Series of photos `yon na labas na labas ang kaseksihan niya, ha!

Siyempre ang daming pumuri sa alindog ni Kim, na sabi nga nila, ito na talaga ang tamang panahon para mas maging maganda, maalindog, dahil single na nga siya ulit.

Pero, may mga naguluhan, nag-ilusyon, dahil sa Instagram story naman ni Xian, nakita nila na puro tabing dagat ang post nito. Dalawang black and white na photo na view ng dagat, with matching puno, ang makikita.

So, nagkataon lang ba na parehong nasa tabing dagat ang mindset nila?

At dito nga pumasok ang imahinasyon ng mga fan nila, na baka magkasama ang dalawa sa dagat.

“Parang magkasama pa sila ni Xian dito, kasi same ang story ni Xian sa post ni Kim ngayon.”

“Same nga, eh, bakit kaya?

“Etchos lang siguro na break sila, para lang mag-promote ng mga ka-love team nila sa mga series na ginagawa nila.”

“Feeling ko, gusto nilang paniwalain tayo na hiwalay sila, para mas marami silang magawang project na iba ang kasama.”

Kaloka!

Anyway, mas marami siyempre ang nagsasabi na nagbabago talaga ang babae kapag nahihiwalay sa dyowa.

Si Kim nga raw, mas naging blooming ngayon. Na mas sexy siya ngayon.

Na mas malakas makapagpainit ng katawan si Kim ngayon.

Na mas lumabas ang sex appeal niya sa green bikini outfit niya.

Na mas nagiging strong ang babae kapag nahiwalay sa lalaki.

At mas nagiging magaan daw ang buhay ng babae kapag naging single ulit, lalo na at galing sa matagal na relasyon.

Pero, kaloka rin na super abangers ang mga faney na i-like ni Paulo Avelino ang mga sexy photo ni Kim, ha! May mga nagsasabi pa na magpapa-party sila kapag ginawa `yon ni Paulo.

Well…

(Dondon Sermino)