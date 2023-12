NAUNSIYAMI ang biyaheng Macau ng isang 25-anyos na pasahero nang mabuko na peke ang mga dokumento nito para dalawin ang kanyang bogus na asawa sa ibang bansa.

Ayon sa Bureau of Immigration (BI), nagtangkang lumabas ng bansa ang lalaking hindi na tinukoy sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong Disyembre 24, 2023.

Sinabi ng lalaki na bibisitahin lang niya ang kanyang asawa na isang Overseas Filipino Worker (OFW) sa Macau.

Gayunman, napansin agad ng mga tauhan ng BI na peke ang ipinakita nitong marriage certificate dahilan para pigilan itong makasakay ng eroplano.

“We suspect he might be traveling after being illegally recruited to work abroad, hence the story and the fake document,” ani BI Commissioner Norman Tansingco.

Inamin kalaunan ng lalaki na binili niya ng P5,000 ang pekeng dokumento sa Facebook at sinubukan lang niya itong ipakita sa BI kung makakalusot.

Samantala, muling nagbabala si Tansingco sa mga nais na magtrabaho sa abroad na dumaan sa legal na paraan para hindi sila mapahamak.