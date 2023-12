Jeron, Jeanine ‘honeymoon’ sa Boracay

Nasa Boracay ngayon ang mag-asawang Jeron Teng, Jeanine Tsoi.

Kasama nila ang pamilya ni Jeanine at doon nila sasalubungin ang 2024.

Biniro namin ang mag-asawa na parang honeymoon na nila ang Boracay trip na ‘yon dahil hindi pa nga sila nakakapag-honeymoon after nilang ikasal noong October 15.

Anyway, nakasama naman kami sa Christmas dinner ng pamilya ni Jeron after ng kanyang PBA game.

Doon nga naikuwento sa amin nina Jeron, Jeanine na maaga ang flight nila pa-Boracay the next day.

Mahaba-haba rin ang bakasyon nila dahil sa January 6 na ang next game ng San Miguel Beermen PBA team na kinabibilangan ni Jeron.

Hopefully rin ay makakapaglaro na siya sa game na ‘yon.

Samantala, maraming plans si Jeron sa darating na 2024 at sa tingin niya ay magiging masuwerte sa kanya ang Year of the Dragon.

Pero positive nga si Jeron sa 2024.

“Tito Jun, always naman na positive ako kapag magnu-New Year,” sey niya sa amin nang interbyuhin namin siya para sa aming ‘Anything Goes’ show sa Abante TeleTabloid.

Bongga!

(Jun Lalin)