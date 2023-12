Janella kinainggitan sa halikan kay Piolo

Bukod sa husay ni Janella Salvador, super inggit ang mga girlash, beki, sa maya’t maya na halikan nila ni Piolo Pascual.

Yes, si Janella nga ang dyowa ni Piolo sa ‘Mallari’ at hindi mo mabibilang ang mga moment na naglapat ang kanilang mga labi, ha!

Hindi nga expected ng mga fan na may mga ganung eksena sina Janella, Piolo, dahil akala nila, since horror nga ang movie, walang anggulo ng pag-ibig, at panay lang katatakutan.

Kaya lokang-loka sila, na ang lahat nga ay nag-ugat din dahil sa matinding pagmamahal ng karakter ni Piolo sa girlfriend niya, si Janella nga.

At dahil super in love ang mga role nila sa ‘Mallari’ kaya normal lang ang maya’t maya ay tukaan nila, ha! Eh, game na game naman si Janella sa tuwing tinitikman ni Piolo ang mga labi niya. Hahahaha!

Anyway, dahil sa mga kissing scene na `yon, ang dami talagang nainggit kay Janella. Heto nga ang chika nila:

“’Yung buong movie inggit at inis ang naramdaman ko kay Janella. Shoota, ang daming pa-kiss nila ni Papa Piolo, ha! Ano ba talaga ang role ni Janella? Hahahahaha!”

“Binilang ko `yung halikan nila ni Piolo, ang dami talaga. Hahahaha!”

“Ay bongga, may bagong ka-love team si Janella, si Papa P, ha!”

“Sa totoo lang, bagay kayo ni Piolo, ha!”

Bongga, di ba?

Pero bukod sa kissing scene nina Janella, Piolo, paborito rin ng mga fan ang eksena na kung saan ay binalikan ng aktres ang susi sa loob ng bahay, habang tinatakasan nga niya ang taong gustong pumatay sa kanya.

Oh, hindi ko na ikukuwento lahat, pero isa nga `yon sa nagpatili sa mga fan noong pinanood ko ang ‘Mallari’ ha!

(Dondon Sermino)