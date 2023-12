TATAGAL pa umano ng ilang buwan ang giyera sa pagitan ng Israeli Army at militanteng Hamas group.

Ayon kay Israel army chief Herzi Halevi, ito’y dahil walang magic solution para mabilis nilang mapuksa ang militanteng grupo.

Noong Pasko, umabot sa 100 katao, karamihan ay mga kababaihan at bata, ang nasawi nang mu­ling maglunsad ng ground at airstrike ang Israeli Army sa Jabaliya sa northern Gaza patungo sa Rafah sa south.

Una ng sinabi ng Hamas-run heatlh ministry na pumalo na sa halos 21,000 Palestino ang namatay sa pagresbak ng Israel sa Gaza sa loob ng nakalipas na 11 linggo.

Nauna nang nanawagan si Pope Francis na wakasan ang mga giyera sa iba’t ibang panig ng daigdig gaya ng nangyayari sa Israel at Palestine.

“My heart grieves for the victims of the abominable attack of 7 October, and I reiterate my urgent appeal for the liberation of those still being held hostage,” bahagi ng mensahe ng Santo Papa noong Pasko.

“I plead for an end to the military operations with their appalling harvest of innocent civilian victims, and call for a solution to the desperate humanitarian situation by an opening to the provision of humanitarian aid,” dagdag pa ni Pope Francis.