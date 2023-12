GM Antonio asinta pwesto sa national team

Pangungunahan nina grandmasters Rogelio ‘Joey’ Antonio Jr. at Darwin Laylo at WGM Janelle Mae Frayna ang mga tigasing kalahok sa Philippine National Open Chess Championships na nagsimula kahapon sa Marikina Community Convention Center.

Makikipagtagisan ng isip sina Antonio, Laylo at Frayna sa 14-player ng ‘The Battle of Grandmasters’ kung saan ay paglalabanan nila ang spots para sa national team na lalaro sa 45th World Chess Olympiad sa Budapest, Hungary, sa susunod na taon.

Kasama sa tutulak ng piyesa sina GM John Paul Gomez; International Masters Jem Garcia, Paulo Bersamina, Daniel Quizon at Barlo Nadera; FIDE Master Mark Jay Bacojo at Christian Gian Karlo Arca; at Woman IM Marie Antoinette San Diego.

Kasali rin sina Vince Angelo Medina, John Jerish Velarde at Samson Chiu Chin Lim.

Ang top three finishers sa 13-round meet ay magrerepresenta sa bansa sa 45th World Chess sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest at hahamig ng P120,000, P70,000 at P50,000.

Ang nasabing event ay inisponsoran at suportado ng Marikina City, NCFP chairman president Prospero Pichay, Jr., POC president Abraham Tolentino, PSC chair Richard Bachmann, Eugene Torre Chess Foundation, Pan de Amerikana ni Jundio Salvador.

Inaasahan din na magpapakitang-gilas si 14-year-old Arca matapos kuminang ang Panabo, Davao del Norte-born at Dasamarinas-based chesser sa World Youth blitz sa Italy nakaraang buwan.

(Elech Dawa)