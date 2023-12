PINIGIL ng mga awtoridad sa France ang isang eroplano na dumating sa bansa sa hinalang mga biktima ng human trafficking ang 303 Indian na lulan nito.

Kabilang sa mga pasahero ng eroplano ang 11 menor de edad na bumiyahe ng walang kasamang magulang o guardian

Sa ulat, galing sa United­ Arab Emirates (UAE) ang eroplano at patungong Nicaragua pero lumapag ito sa Valtry Airport, may 150 kilometro sa silangan ng Paris, para sa supply noong Disyembre 23.

Ayon kay Liliana Bakayoko, abogado ng Legends Airlines, pag-aari ng huli ang nasabing eroplano pero hindi naman umano ito lumahok sa ticket selling para sa nasabing biyahe.

“The cabin crew have all been questioned and have been let go freely,” ani Bakayoko.

Samantala, nasa pa­ngangalaga na ng kaukulang ahensiya ng France ang 11 menor de edad.

Nagpadala na rin ng mga tauhan ang Indian Embassy sa France para tulungan ang kanilang mga kababayan.

Sa ilalim ng French law, may parusang hanggang 20 taon at multang $3.3 milyon ang sinumang mapapatunayan na sangkot sa organized human trafficking.