Embiid absent kontra Magic

Isa sa mainit na teams sa 2023-2024 NBA regular season ay ang Philadelphia 76ers pero dahil hindi makakalaro si Joel Embiid ay dehado sila kontra Orlando Magic pagharap nila ngayong araw.

Tangan pa ang homecourt advantage, may dibidendong 1.75 ang Magic kontra sa 2.15 ng Sixers, malayo ang agwat kaya ibig sabihin malaking bagay si MVP candidate Embiid sa kanyang koponan na Philadelphia.

May right ankle sprain si Embiid, pangalawang sunod na laban na itong hindi makakalaro at sasamantalahin ito ng Magic.

Bahagyang malakas din ang lineup ng Orlando, hawak nila ang 18-11 record at nasa pang-apat sila ng Eastern Conference team standing.

Nilista ng Magic ang second-game winning streak kahapon matapos ikahon ang 127-119 panalo laban sa Washington Wizards.

Sasalang din sa hardcourt ngayong araw ang Wizards, dehado sila kontra Toronto Raptors, 2.90 ang odds ng una habang 1.44 sa huli.

Ang ibang matches ay ang Brooklyn Net (2.21) – Milwaukee Bucks (1.70), Houston Rockets (2.00) – Phoenix suns (1.85) at Oklahoma City Thunder (1.74) – New York Knicks (2.15).

(Elech Dawa)