Elijah, Miles kahit hiwalay, nag-uusap pa rin

Nakatsikahan namin ang showbiz anchor ng TV na si MJ Marfori.

Nag-cover kasi si MJ ng theater tour ng pelikulang ‘GomBurZa’ na isa sa official 10 movie entries ng 49th Metro Manila Film Festival.

Sey ni MJ, kasama si Elijah Canlas sa theater tour ng cast ng ‘GomBurZa’ dahil may important role ito sa nasabing pelikula.

Humanga si MJ kay Elijah dahil wala raw kaarte-arte, paligoy-ligoy si Elijah nang tanungin niya ito tungkol sa ex-girlfriend na si Miles Ocampo.

Kung matatandaan, inamin ni Elijah na hiwalay na sila ni Miles.

“Tito Jun, na-ambush ko si Elijah sa cinema tour ng ‘GomBurZa’. Bilib ako sa kanya. Willing siyang sumagot. Walang paligoy-ligoy kaya na-appreciate ko naman po si Elijah,” sey ni MJ.

Ikinuwento nga ni Elijah kay MJ na nagkita sila ni Miles sa parada ng MMFF at nagbatian sila.

Sinabi rin ni Elijah na nag-uusap silang dalawa ni Miles.

So tinanong ni MJ si Elijah kung puwedeng ma-rekindle ‘yung love nila sa isa’t isa, pero sabi ng aktor, nasa process pa lang sila ng healings.

Pero friends nga raw sina Elijah, Miles.

At ang nakakakilig na sinabi ni Elijah ay ‘yung love raw will always be there at nagke-care pa rin siya for Miles.

So kilig naman!

(Jun Lalin)