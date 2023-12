Naniniwala si dating Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Llamas na papayagan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang International Criminal Court (ICC) na arestuhin ang mga sangkot sa madugong giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon.

Sinabi ito ni Llamas dahil magi¬ging malaking banta sa administrasyong Marcos si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

“May mga threats kay Bongbong Marcos nitong mga nakaraang buwan. No less than the chief of staff of Armed Forces inamin at mismong si Digong inamin na kinausap niya ang mga military,” wika ni Llamas sa isang programa ng Politiko.com.ph.

“Nakaramdam ng threat ang gobyerno kaya malamang papapasukin nila ang ICC,” dagdag pa niya.

Aniya, ang pinakamalapit na Interpol na siyang maaaring pagpatupad ng arrest warrant ng ICC ay nasa Hong Kong na dalawang oras lang ang layo sa Pilipinas.

Binanggit din ni Llamas na hihina ang panalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal laban sa China kung pipigilan ang ICC na mag-implementa ng arrest order sa mga sangkot sa war on drugs.