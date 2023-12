Cone hiniling suporta sa Gilas

Hangad ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na maipagpatuloy ang nakakamanghang tagumpay ng Gilas Pilipinas matapos na maiuwi ang pinakaaasam na gintong medalya makalipas ang mahabang panahon na pagsabak sa Asian Games.

Ibinahagi mismo ni Cone ang kanyang Christmas wishlist para sa kinabukasan ng Philippine basketball.

“To continue and follow up what we’ve done in the Asian Games,” sabi lamang ni Cone.

Unang sumabak ang Gilas Pilipinas sa malalaking torneo na nakatuon sa pagnanais nitong makabalik sa Olympics gayundin sa mga FIBA World Cup qualifiers bagaman hindi nakamit ang inaasam nitong resulta.

Sa ilalim ng pamumuno ni Cone na dinagdagan ng suporta ni Alfrancis Chua, nakamit ng pambansang koponan ang matagal nitong pinipilit na makamit na masungkit muli ang gintong medalya sa Asian Games.

Isang bagay ang tungkol sa tagumpay ng Gilas sa Asiad na gustong patuloy na makita ni Cone sa darating na 2024 at higit pa ay ang walang patid na suporta ng mga stakeholder ng sport mula sa mga pinuno ng palakasan hanggang sa mga tagahanga ng larong basketball.

Si Cone ay isa sa naging instrumento para maputol ang 62 taong dry spell sa Asian Games matapos masungkit ang gintong medalya sa Hangzhou, China, kahit pa limitado lang ang preparasyon ng Gilas.

Sinandigan ng Gilas ang mainit na ikalawang hati kontra sa host China bago nag-rally para sa isang matinding 77-76 panalo sa semifinals sa tulong ng naturalized Filipino na si Justin Brownlee.

Sinundan ito ng 80-70 tagumpay laban sa tumalo dito sa eliminasyon na Jordan upang makuha ang ginto sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng anim na dekada.

Ang maalamat na koponan ng yumaong si Carlos Loyzaga ang huling panig ng Pilipinas na nanalo ng gintong Asiad noong 1962 na edisyon ng pagkikita sa Bangkok, Thailand.

(Lito Oredo)