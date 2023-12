Clarkson pinanis si Wemby 

Sa laban nina Jordan Clarkson at Victor Wembanyama, umangat ang koponan ng Fil-Am guard.

Bumuhos ng 24 points, 6 rebounds at 8 assists si Clarkson off the bench para tulungan ang Utah Jazz sa kumbinsidong 130-118 panalo laban kay Wembanyama at San Antonio Spurs nitong Martes.

Giniyahan ng 31 points, 12 rebounds ni Lauri Markkanen ang Jazz (13-8) na nasa 12th spot sa Western Conference.

May 20 markers pa si Collin Sexton, 11 kay Walker Kessler. Namigay ng tig-6 assists sina Sexton, Kris Dunn at Kelly Olynyk.

Nalimitahan si Wembanyama sa 15-7-4, sumandal ang Spurs sa 26 points ni Keldon Johnson, 22 ni Devin Vassell at 19 ni Jeremy Sochan.

Matapos kalsuhan ang franchise-record 18-game losing streak, nalimahang sunod na talo na naman ang San Antonio (4-25) na kulelat sa West.

Sa likod ng 6 for 7 shooting sa 3s ay umalagwa ang Spurs, 28-15, pero nagkasa agad ng pamatay-sunog na 23-9 run ang Jazz mula first quarter na tinawid ng second para agawin ang trangko, 38-37.

Nagsalpak ng combined 18 points mula 6/8 shooting sina Clarkson at Markkanen sa second period.

(Vladi Eduarte)