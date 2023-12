HINDI lang simpleng tagapag-alaga kundi pangalawang magulang ang turing sa kanyang yaya ni Aristotle Castronuevo, ang Top 1 sa November 2023 Philippine Nurses Licensure Exam.

Ito umano ang inspirasyon ni Aristotle para hangarin na maging ganap na nurse nang matuklasan niyang may depresyon o major depressive disorder (MDD) ang kanyang yaya.

Ang MDD ay isang mood disorder kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng patuloy na kalungkutan at pagkawala ng interes sa maraming bagay. Kadalasan may pakiramdam ito na ayaw nang mabuhay at hindi na nakakakilos ng normal para sa kanilang aktibidad.

Consistent achiever si Aristotle. Grumadweyt siyang valedictorian sahigh school at muntik nang masungkit ang magna cum laude honors sa college sa puntos na .00915 kaya noong una, isang college degree lang para sa kanya ang nursing.

Nagbago ang pananaw niya rito nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang yaya noong second year niya bilang nursing student sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM).”Rock and safe haven” ni Aristotle ang kanyang yaya kaya nabigla siya nang sabihin nito na nadiagnose siya na may MDD at kailangan niya ng tulong.

“All I could respond was ‘why?’ which is a mortal sin in nursing—this monumental moment broke me down as I was only a sophomore nursing student at that time. It broke me down but also pushed me forward to love and study nursing more so I could help my yaya and the likes of her,” sabi ni Aristotle sa kanyang post sa Facebook.

Nag-tie sina Aristotle at Cris Vinz Tomboc ng West Visayas State University sa top spot sa November 2023 Philippine Nurses Licensure Exam (PNLE) sa score na 91%.

“To my yaya, I did this for you. Thank you would be an understatement for helping me become the person that I am today, all it took was one person’s genuine support to keep me going,” dagdag ni Aristotle kasabay ng pangakong magiging adbokasiya niya ang mental healthcare sa bansa para matulungan ang mga tulad ng kanyang yaya na dumaranas ng nasabing karamdaman.