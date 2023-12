Bagong tattoo ni Claudine astig

Flinex ni Claudine Barretto sa kanyang social media account ang bago niyang tattoo.

Bulaklak na may kasamang Japanese words ang bagong tattoo ni Claudine.

Sabi, pangalan ng kanyang mga anak ang Japanese words na ‘yon.

Marami nga ang nagsabing astig ang bagong tattoo ni Claudine.

Caption naman ni Claudine sa kanyang post, “Thank u @butchcalderonjr for my Newest Tattoo luv it. Thank You Brother sa Xmas Gift Na Tattoo @jpalalayjr8.”

So, Christmas gift pala kay Claudine ang tattoo na ‘yon.

Teka! Sa primetime series kaya niya sa GMA-7, ang ‘Lovers/Liars’ ay masisilayan din ang bagong tattoo ng aktres?

Sa series kasi na iyon ay maraming sizzling scene si Claudine kasama si Yasser Marta kaya posible ngang makita ang bagong tattoo ng aktres sa isa sa mga eksenang ‘yon.

Samantala, sa tuwing nakakatsikahan namin si Claudine ay masaya siya dahil sa magandang feedback sa bago niyang teleserye.

Nag-dialogue rin si Claudine na natutuwa siya dahil nga sa desisyon niyang tanggapin ang ‘Lovers/Liars’.

Masaya si Claudine dahil tutok daw ang kanyang Claudinians (kanyang fans) sa bago niyang proyekto.

Inaasahan naman ni Claudine na sa 2024 ay sunod-sunod lang ang kanyang showbiz projects dahil gusto rin talaga niya na maging active uli sa pag-arte.

Bongga!

(Jun Lalin)