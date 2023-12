Magiging malaking tulong umano sa mga mahihirap na pamilya ang plano ng gobyerno na ipagpatuloy ang pamimigay ng ayuda sa 2024 upang mabawasan ang epekto sa kanila ng inaasahang pagtaas ng presyo ng bilihin dulot ng El Niño phenomenon.

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan inaasahang makakaapekto ang El Niño sa produksyon ng pagkain na magpapataas sa presyo nito.

“Along with the recent increases in the regional minimum wage rates, the subsidies will help struggling families grapple with the upward pressure on consumer prices,” sabi ni Libanan.

Inaprubahan ng tripartite wages and productivity board ng 16 rehiyon ang pagtataas ng P30 hanggang P50 daily minimum wage ng mga mang-gagawa sa pribadong sektor ngayong 2023. Ang pagtataas ay pakikinabangan umano ng tinatayang 3.82 milyong manggagawa na minimum wage ang sahod.

Inanunsyo naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kamakailan na mayroong nakalaang P60 bilyon para sa Ayuda sa Kapos ang Kita (AKAP), kung saan bibigyan ng tig-P5,000 ang may 12 milyong mahihirap na pamilya.

(Billy Begas/Eralyn Prado)