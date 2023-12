Animo La Salle, San Beda! 

Naghuhumiyaw ang salitang ‘Animo’ para sa mga collegiate champions na De La Salle University Green Archers ng UAAP at San Beda University Red Lions sa NCAA na parehong natikman ang rurok ng tagumpay sa kani-kanilang men’s basketball tournament season ngayong taon.

Dalawa sa mga tinitingalang koponan sa collegiate league ang muling nakabalik sa tuktok ng tagumpay matapos pataubin ang mga paboritong koponan at parehong mapwersa ang winner-take-all na panalo na ginabayan ng mga baguhang coaches at masasandalang manlalaro.

DLSU asintado sa 10th title

Minsang pinagduduhan ang kakayanan na muling makakamit ang pinakaaasam na kampeonato sa simula pa lamang ng kumpetisyon matapos ang balasahan sa coaching staff kasunod ng pagkakahirang sa beteranong coach na si Topex Robinson, na sa kasawiang palad ay hindi pa nagwawagi ng kampeonato sa collegiate stage ng mapurnada sa San Sebastian at Lyceum.

Subalit pinagsikapang mabuti at trinabaho ng husto ng Green Archers ang kanilang misyon upang mapasakamay ang ika-10th titulo at muling makarating sa rurok ng tagumpay matapos ang huling beses kampeonato noong 2016-2017 sa 79th season.

“I guess putting your name in that list is really an honor for me. This is my first championship as a college head coach after so many tries, and again. You just don’t want to give up,” eksplika ni Robinson matapos tuldukan ang matagal na paghihintay sa kampeonato sa collegiate league.

Natatandaan pa ni UAAP Regular at Finals MVP Kevin Quiambao ang mga pagdududa sa kanilang kakayanan na muling magkampeon laban sa mabangis at powerhouse lineup ng UP Fighting Maroons na tatlong na sunod na nakatuntong ng Finals.

“Nung before Game 1, I think masyado kaming overconfident based sa kilos namin. Nung game, every possession hindi kami makakuha ng open shots, hindi makuha tempo. Dinictate talaga ng UP. ‘Yung emotion is coming from over confidence. Pero after all that, sobra kaming nanggigil,” ayon kay Quiambao.

Bukod sa nakuhang kampeonato ay ilang rekord rin ang naitala sa dambuhalang tapatan ng lumikha ng panibagong gate attendance ang laban sa 25,192 sa Smart Araneta Coliseum. Nalampasan rin ng La Salle ang pinakamalaking kalamangan sa isang Finals game sa 30-puntos ng tambakan ng UP, 67-97 sa Game One.

San Beda nilapa ika-23 titulo

Ibinalik ng San Beda ang kanilang nawalang ningning upang muling maghari matapos patumbahin ang paboritong Mapua University Cardinals sa iskor na 76-66, para makamit ang kanilang ika-23 kampeonato sa 99th season ng NCAA men’s basketball tournament noong Disyembre 17 sa harap ng 23,077 manonood sa Smart Araneta Coliseum.

Huling beses nagkampeon ang San Beda nung 2018 ng walisin ang Lyceum sa finals nung Season 94, subalit naudlot ang inaasam na five peat ng talunin ng Letran Knights nung 2019, habang nahirapan na nitong mabawi ang korona matapos pagharian ng Letran ang sumunod na season.

Kinailangan ring bumangon mula sa Game One na pagkakatalo ang San Beda para kunin ang Game two at ang winner-take-all Game three, kung saan ipinamalas ng Mendiola-based ballers ang husay sa depensa at three-point shots para masungkit ang76-66 win, na pinagbidahan nina Yukien Andrada, NCAA Finals MVP James Payosing, dating Mapua Red Robins Nygel Gonzales at court general Jacob Cortez.

“I’m speechless. It’s really the players. They were working hard even before the season started, way back in January. There were struggles, there were adversities, but they remained resilient through all of it,” pahayag ni San Beda head coach Yuri Escueta na nakamit ang unang titulo sa kanyang ikalawang taon.

Naging parte si Escueta ng Red Cubs program ni coach Ato Badolato bago ito lumipat sa Ateneo Blue Eagles noong college. Sa high school pa lamang ay natutunan nito ang tradisyong iniwan ni Badolato, na may 16 titulo sa kanyang beywang.

Maging ang mga nasa last playing year na sina Clifford Jopia, Peter Alfaro at Damie Cuntapay ay binalikan ang kanilang mga pinagdaanang paghihirap at sakripisyo bago matamo ang kampeonato ng pinagpursigihang umangat matapos maghabol para makapasok sa Final Four.

“Sobrang happy ako kasi sa last year ko, nakuha namin ang championship. Even though super dami ng struggle, super dami ng nag-doubt samin, ‘yun [ang] nagpatibay sa’min,” pahayag ni Alfaro.

(Gerard Arce)