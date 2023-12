Amparo, Taduran habol IBF belt

Salpukan sa pagitan ng dalawang Filipino ang masusubukan sa paghaharap nina dating International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro ‘Kid Pedro General’ Taduran Jr. at reigning World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific mini-flyweight titlist Jake ‘El Bambino’ Amparo.

Ito’y para maging mandatory challenger sa IBF strawweight title ni undefeated Japanese Ginjiro Shigeoka ngayong Huwebes ng gabi sa main event ng ‘Kumong Bol-Anon 13’ sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol.

Nakalinyang makatapat ng magwawagi sa tapatan ng dalawang Filipino boxer si Shigeoka matapos ipag-utos ng IBF ang bakbakan para sa No.1 challenger mula sa pahayag ni IBF Championship Committee chairman Carlos Ortiz.

Ito’y matapos na agawin ng 24-anyos na southpaw na tubong Kumamoto, Japan ang korona laban sa dating kampeon na si Daniel ‘Cejitas’ Valladares ng Mexico sa pamamagitan ng fifth round technical knockout nitong Oktubre 7sa Ota City General Gymnasium.

Kapwa pasok sa opisyal na timbang sina Amparo at Taduran sa 103.5 at 104.8 pounds, ayon sa pagkakasunod.

Mayroong three-fight winning streak ang Tagbilaran, Bohol boxer na si Amparo (14-4-1, 3KOs) na parehong nakuha ang Philippine Games and Amusement Board at WBO Asia-Pacific 105-pound belt laban kina Clyde Azarcon at Goki Kobayashi.

“Importante talaga itong laban namin kase ito ang magbibgay ng opportunity para makakuha ng world title, pero itong si champ Taduran, mapanganib talaga siyang boxer dahil hindi siya magiging world champion kung wala siyang ibubuga. Tested na talaga siyang fighter at marami ng experience,” pahayag ni Amparo.

“Meron akong mga kulang na skill na trinabaho namin ng team para maayos, pinagsikapan ng aking team na madevelop at ma-improve para sa darating kong fight,” aniya pa.

Tatangkain naman ng 27-anyos na tubong Libon, Albay na si Taduran (15-4-1, 12KOs) na muling mapasakamay ang dating titulo matapos talunin ng dalawang beses ng kababayang si Rene Mark Cuarto noong Pebrero 2021 at 2022, habang naagaw naman ito ni Valladares noong Hulyo 2022 sa bisa ng split decision.

Kasalukuyang bakante ang No.1 at No.2 rank sa IBF belt, habang nakapwesto sina Amparo at Taduran sa rank No.3 at No.4.

