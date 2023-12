IIMBESTIGAHAN ang isang emple­yado umano ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 nang umakto itong escort sa tatlong pasahero na nagtangkang lumapag muna sa Thailand bago magtungo sa Dubai, UAE noong nakaraang linggo.

Sa ulat, nagpanggap na magkakaibigan ang tatlong pasahero mula sa General Santos City pero nabu­king kalaunan na hindi sila magkakakilala.

Dito nabisto na mga biktima sila ng sindikato ng human trafficking.

Ipinagtapat ng mga biktima na na-recruit sila bilang mga household service worker sa Dubai sa pamamagitan ng Facebook. Inamin din nila na wala silang alam sa kanilang transit arrangement sa UAE.

Samantala, iimbestigahan ang empleyado umano ng NAIA na nag-escort sa tatlo sa immigration counter sa paliparan.

“Immigration supervisors promptly intervened, signaling that such actions were unauthorized and against protocol,” diin ni Tansingco.

Iginiit ni Tansingco na mahigpit na ipinagbabawal sa mga tauhan ng ahensiya at paliparan na mag-escort sa mga pasahero, partikular ang pagbibigay ng VIP treatment sa mga biktima ng human trafficking.

(Mina Navarro)