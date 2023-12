Abueva ganado sa comeback

Nakabalik na si Calvin Abueva.

Ipinagdiinan ni ‘The Beast’ ang PBA Commissioner’s Cup debut noong Sabado sa tono ng 7 points, 7 rebounds, 1 assist at 2 steals sa kulang 13 minutes off the bench.

Isa rin si Abueva sa unit ni coach Chito Victolero na nasa court sa fourth quarter nang takbuhan ng Magnolia ang Converge tungo sa 88-80 win.

Sinindihan nina Abueva at Tyler Bey ang 14-0 run para kumalas mula 65-65 count.

Nakasiguro na ang Hotshots (9-1) ng top four finish at twice-to-beat sa quarterfinals pagkatapos ng 11-game eliminations. Sa panalo ay pinagsarahan na rin nila sa playoffs ang FiberXers (1-8).

Nasa sidelines lang muna ang do-it-all forward sa first nine games ng Magnolia, inoperahan ng hemorrhoids at nakakabalik na sa praktis nang abutin naman ng strained calf.

“Sabi ko naman, Calvin is Calvin,” ani coach Chito. “Ganyan ‘yung energy na mabibigay n’ya even if limited minutes.”

Tatapusin ng Hotshots ang elims campaign sa January 6 kontra Meralco sa Iloilo City, sapat na panahon para maibalik pa ang ritmo ni Abueva bago ang quarters.

(Vladi Eduarte)