Pinuri ni Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan ang pagbabalik ng operasyon ng tren ng Philippine National Railways (PNR) sa pagitan ng Naga sa Camarines Sur at Legazpi sa Albay na magpapalakas umano sa ekonomiya ng Bicol Region.

“This is a belated, but certainly a most welcome, and fitting Christmas gift for Bicolanos. More so now that they will be able to usher in the New Year with the sound of locomotives bearing not only commuters but increased trade and the bustle of economic acti¬vity in every train stop that spans the Naga-Legazpi route,” sabi ni Yamsuan.

Batay sa 2023 Cities and Municipalities Competitiveness Index, sinabi ni Yamsuan na nangunguna ang Naga at pumapangalawa ang Albay sa pagiging highly competitive component cities sa bansa.

Noong Hulyo, naibalik ng PNR ang biyahe sa pagitan ng Naga City at Ligao sa Albay na mayroong daraanang siyam na istasyon. Simula Disyembre 27, ang biyahe ay tutuloy na hanggang sa Legazpi City.

Ayon sa PNR, mayroong apat na biyahe mula sa Naga at Legazpi araw-araw. Mayroon itong 16 na istasyong daraanan at ang pamasahe ay mula P15 hanggang P155.

(Billy Begas/Eralyn Prado)