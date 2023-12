The Farm at San Benito, swak na lugar pambakasyon

Kung ang hanap mo ay isang eco-luxury, holistic medical wellness resort, tumpak na sagot ang `The Farm at San Benito.’

Masusulit dito ang araw-araw na pagod sa trabaho, pag-aaral o iba’t ibang pinagkakaabalahan at mabubura din ang sinasabi ng ibang `forever’ na traffic at ingay ng mga sasakyan sa Edsa o usok mula sa mga lugar na congested o crowded na kapaligiran.

Kaya tuwing bakasyon lalo na ngayong holiday season ay deserve mo na mag-unwind at mag-staycation na malayo sa nakaka-stress na lugar at malapit sa nature.

Ang ‘The Farm at San Benito’ sa Lipa, Batangas ay may lawak na 52 ektarya ng lush green environment with life-sustaining microbiome ecology. Nakapalibot dito ang nakaka-atrak na tanawin ng kabundukan ng Malarayat, sariwang hangin at refreshing, life-giving energy mula sa paligid ng property.

Layunin ng nasabing hotel na mapalapit ang bawat guests nila sa ganda ng tropical country dahil sa kanilang mga nature view at park na tiyak na makakapagbigay sa iyo ng peace of mind, positive vibes at tanggal-haggard, na deserve mo sa pagbabakasyon.

Bukod sa pagiging pet-friendly nila at magagandang tanawin sa farm ay meron din silang iba’t-ibang therapy makakatulong sa iyong sarili.

Mayroon silang iba’t-ibang treatment, programa o serbisyong makakatulong para ma-rejuvinate at mas gumanda ang magiging pananaw sa buhay gaya ng Post-Natal Care, Holistic Detox Cleanse, Mental Health Retreat, Healing Sanctuary Spa at iba pa.

At siyempre, hindi mawawala ang lafang moments with partner, family and barkada dahil meron din silang kantina na kung tawagin ay ‘Wellness Restaurant’ kung saan nag-seserve sila ng healthy na pagkain.

Kaya kung gusto mongmawala ang iyong stress ay siguradong swak ang The Farm at San Benito sa go-to-list mo.

Sa iba pang impormasyon bisitahin ang kanilang official website Home – Holistic Medical Wellness Resort | The Farm at San Benito para sa booking and reservation.