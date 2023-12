Sisiglang muli

Bago ang lahat, nais ko po kayong batiin muli ng isang Maugmang Capascuhan. Sana po ang nagdaang pagdiriwang ng Pasko ay naging masaya, masagana at mapayapa para sa inyo at sa inyong mga pamilya.

Sa pagpasok naman po ng Bagong Taon ay may inaasahan tayong magandang balita para sa mga magsasaka ng asin at ng industriya nito sa ating bansa.

Dahil napagtibay na po ng Kamara de Representante at ng Senado ang final version ng panukalang Philippine Salt Industry Development Act, ang mga dapat na lamang pong gawin ay maiprenta ang kopya ng enrolled bill at mapirmahan ito ni Speaker Martin Romualdez at Senate President Migz Zubiri, at nang sa gayon ay maipadala na sa Malacañang.

Pagkatapos ay pirma na lamang ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kailangan para ito ay maisabatas na at magawa na rin ang implementing rules and regulations. Kasama po ang panukalang Salt Industry Development Act sa mga priority bills ng ating Pangulo.

Binantayan ng inyong lingkod ang pag-usad ng panukalang batas na ito na isa sa mga unang bill na akin pong naihain sa Kongreso.

Tulad na po ng nasabi ko na, ang mga pangunahing layunin ng Philippine Salt Industry Development Act ay ang matigil na ang pag-aangkat natin ng asin at maging sapat na ang supply nito sa ating bansa. Sa kalaunan, ang plano ay maging exporter na rin tayo ng asin.

Sa kasalukuyan ay 92 porsiyento ng kailangan nating asin ay ini-import natin mula Australia at China. Marahil ay nagtataka po kayo kung paano nangyari ito gayong dati naman ay nagkalat ang salt farms sa ating bansang may mahigit na 30,000 kilometrong baybaying dagat.

Nakakapanghinayang dahil ang bansa natin ang may panlimang pinakamahabang baybaying dagat sa buong mundo.

Makikita naman po sa ating paligid na ang isa sa mga dahilan ng pagkawala ng maraming salt farms ay ang urbanisasyon. Bukod diyan, itinakda noong 1990s sa ilalim ng ASIN law na gawing iodized ang asin na binebenta ng mga food-grade manufacturer. Maging ang mga restaurant po at iba pang food outlet ay inatasang tanging iodized salt lang ang ihain sa kanilang establisyamento.

Dahil wala naman pong kaakibat na suporta mula sa gobyerno at teknolohiya ang ating mga magsasaka ng asin para maging iodized ang kanilang mga produkto ng mga panahon na iyon, unti-unti po silang nasapawan ng mga imported iodized salt sa merkado.

Inaasahang mababago ang lahat ng ito sa ilalim ng Salt Industry Development Act dahil kapag batas na, bibigyan ng sapat na suporta ang mga maliliit na salt producers at mga cooperative para lumakas ang kanilang produksyon. Hindi lamang po mga gamit kundi maging mga salt farm warehouse at mga modernong processing technology ang ihahaitd sa kanila ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture (DA).

Nagtakda rin po ng 13 lalawigan bilang mga lugar na prayoridad ang pagsasaka ng asin. Ang mga ito ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Quezon Province, Misamis Oriental at Antique. Hahanap at tutukoy ng mga public land na gagamitin para sa pagsasaka ng asin sa mga lalawigang ito.

Nakasaad ang mga plano at iba pang programa para mapasigla muli ang ating salt industry sa five-year roadmap na pagpupursigihang isaayos at ipatupad ng Philippine Salt Industry Development Council na papangunahan ng DA.

Hindi lamang bilang pansahog sa pagkain ang magiging papel ng asin kundi lalawak na rin ang paggamit ng mahalagang produktong ito sa iba’t ibang industriya kung maipapatupad nang maayos ang Salt Industry Development Act.

Darating ang panahon na hindi na tayo kailangan pang mag-import, at tayo na ang mage-export. Bukod riyan, lilikha rin ng libu-libong trabaho ang muling pagsigla ng industriya ng asin. Mababalik na ang tinatawag na ‘glory days’ ng Philippine salt industry.