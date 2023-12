PAGKATAPOS padalhan ng isang buslo ng mga pinya, lechon naman ang sunod na hinirit ni megastar Sharon Cuneta sa dating aktor at ngayon ay si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez.

“Lechon please ha pag may new suki na,” sabi ni Mega kay Richard na ex-boyfriend niya.

Malapit lang kasi ang Cebu sa Ormoc kung saan nakatira ang pamilyanina Richard at Lucy Torres-Gomez at kilala ang

lechon ng Cebu na masarap kaya ito ang request ng misis ni Atty Kiko Pangilinan.

Nagpasalamat naman si Shawie sa ipinadalang mga pinya ni Goma.

Sobrang na-miss daw kasi niya ang mga pinya ng Ormoc.

“Thanks so much, Cong. (Naaaks! So proud of you!) @richardgomezph for remembering! I’ve missed Ormoc pinya for three years! Take care and love always. Merry Christmas!” say ni Sharon sa caption ng post niya na nagpapakita sa mga pinya na ibinigay ni Richard.

Isa ang tambalang Sharon at Richard ang napanatili ang maganda nilang relasyon kahit hindi sila nagkatuluyan hanggang magkaroon sila ng sarili nilang pamilya.

(Issa Santiago)